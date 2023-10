"Aucun des deux ne voulait rien savoir" : la justice lui donne raison et autorise cette maman à expulser ses deux fils de 40 ans de la maison

Une mère de famille italienne, âgée de 75 ans et résidant à Pavie, au sud de Milan, a fait appel à la justice pour expulser ses deux fils, âgés de 40 et 42 ans, qui vivaient toujours sous son toit. Lassée qu'ils continuent à vivre à ses dépens et qu'ils refusent, alors même qu'ils ont un emploi, de contribuer aux dépenses du ménage, la septuagénaire, dont l’identité n’a pas été précisée, a obtenu gain de cause devant la juge Simona Caterbi ce jeudi 26 octobre, a rapporté le journal La Provincia Pavese.

Et ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. L'Italienne a en effet essayé à plusieurs reprises de convaincre les deux hommes de devenir indépendants et de se loger par leurs propres moyens. "Mais aucun des deux ne voulait en attendre parler", a-t-elle expliqué au quotidien italien.

Un ordre d'expulsion émis

"Le séjour dans la propriété pouvait initialement être considéré comme fondé", car reposant "sur l'obligation alimentaire pesant sur le parent", cette dernière "n'apparaît plus justifiable", a estimé la juge dans sa décision, publiée par le quotidien Corriere della Serra. Un ordre d'expulsion a ainsi été émis contre les deux frères, qui ont jusqu'au 18 décembre pour quitter le domicile.

Ceux que l'on désigne comme des Tanguy en France, sont surnommés bamboccioni, qui peut se traduire par "gros bébés", en Italie. Comme le rappelle TF1 Info, selon les données d'Eurostat, en 2021, les hommes italiens quittaient le domicile familial en moyenne à 31 ans, contre un peu moins de 25 ans en France. Le record reste cependant détenu par la Croatie, où l'âge de départ moyen des jeunes hommes s'élève à 35 ans.