Autonomie de la Corse : quand la loi pourrait ne plus venir d’un seul centre

Les députés se sont penchés ce mardi en commission sur une réforme constitutionnelle du statut de la Corse.

Ce texte octroie pour la première fois à un territoire métropolitain un statut d’autonomie qui accorde à la Corse le pouvoir d’adapter certaines lois, voire de fixer ses propres "normes" législatives et réglementaires. On parle beaucoup d’« autonomie de la Corse. Il ne s’agit ni d’indépendance, ni de création d’un nouvel État. La Corse resterait pleinement dans la République française, soumise à la Constitution, aux juridictions nationales et aux compétences régaliennes de l’État. Pourtant, derrière ce mot, se cache une évolution juridique plus subtile : un déplacement partiel du lieu où se fabrique la norme.

Aujourd’hui, le système français repose sur une logique simple. La loi est votée à Paris par le Parlement, puis elle s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire. Les collectivités territoriales peuvent l’exécuter, parfois l’adapter à la marge, mais elles n’en sont pas les auteurs. Même dans une République fortement décentralisée, la production de la norme reste centralisée.

Le projet d’autonomie pour la Corse introduit une nuance importante. Dans certains domaines qui seront précisément définis par la Constitution et une loi organique, les institutions corses pourraient adopter elles-mêmes des règles applicables sur leur territoire. Autrement dit, certaines normes ne seraient plus simplement « déclinées » depuis Paris, mais conçues localement.

Le mécanisme est discret mais fondamental : il ne s’agit pas seulement de rapprocher la décision du terrain, mais de reconnaître qu’une partie de la règle peut être produite ailleurs que dans l’enceinte du Parlement national. La hiérarchie des normes reste intacte, mais le centre de fabrication de la loi devient partiellement partagé.

Ce glissement ne remet pas en cause l’unité de la République. Il introduit plutôt une forme de différenciation territoriale assumée, déjà connue en droit français, mais ici potentiellement renforcée et institutionnalisée. La nouveauté ne tient donc pas à l’existence de règles différentes selon les territoires — cela existe déjà — mais au fait que ces différences pourraient être décidées localement, et non plus exclusivement à Paris.

C’est là tout le paradoxe de cette réforme : elle maintient l’unité juridique de la République tout en desserrant légèrement le monopole central de la fabrication de la loi. Autonomie ne signifie pas séparation, mais répartition plus complexe du pouvoir normatif.