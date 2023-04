Aux origines de l’intelligence artificielle

À l’occasion du premier épisode de notre dossier « L’intelligence artificielle : entre fascination et méfiance », on se penche aujourd’hui sur sa définition mais aussi son histoire.

Intelligence artificielle. Vous avez tous déjà entendu ce terme au moins une fois dans votre vie, peut-être dans les médias, au détour d’une conversation ou encore dans votre série préférée. Mais est-ce que vous savez précisément ce qu’il définit ? Exécuter des tâches prédéfinies Pour répondre à cette question, et à l’occasion du lancement d’un nouveau dossier spécial rédigé par la rédaction, on a cherché à en savoir plus sur les origines de l’intelligence artificielle. Des éléments de réponses nous ont été apportés par Salima Benhamou, économiste au département travail-emploi de France Stratégie spécialisée dans l’IA, qui en dessine une définition très simple en quelques mots : « C’est un ensemble de techniques qui visent à réaliser des tâches cognitives de manière informatique, qui sont traditionnellement réalisées par un humain ». Par exemple : gagner à un jeu, identifier une pathologie particulière comme une tumeur cancéreuse ou encore conduire une voiture autonome dans des conditions de circulation spécifiques.

C'est quoi une IA ? C'est quoi une IA ?

Mais si l’IA est capable d’effectuer des taches simples, elle peut aussi faire des taches compliquées avec une efficacité réelle, comparable à celle d’un humain « voire peut-être plus ». Mais Salima tempère. « L’exécution de ces tâches restent toujours basées sur des règles qui sont prédéterminées et qui relèvent de processus hautement standardisés, à partir de données massives qui sont codifiables et basées sur des événements qui sont connus ». C’est-à-dire qu’elle ne peut pas déroger aux règles établies par son programmateur, dévier des normes et encore moins penser par elle-même. Une apparition à la moitié du 20ème siècle Si i les prémices de l’IA datent des années 40, c’est à partir de 1956 qu’elle va être définie. Le terme a été inventé par le scientifique américain John McCarthy, « l’un des pères fondateurs du domaine de l’IA avec d’autres chercheurs », souligne la spécialiste. Et si ses principes remontent loin, « un palier significatif » a été franchi il y a une dizaine d’années. « Une branche de l’IA appelée l’apprentissage automatique a fait des progrès spectaculaires en particulier dans le domaine du deep learning, qui implique l’utilisation de réseaux neuronaux artificiels ».

Aux origines de l'IA Aux origines de l'IA