C’était l’événement du week-end. La 95è cérémonie des Oscars s’est tenue dans la nuit de dimanche à lundi au Dolby Theatre, aux États-Unis. Une cérémonie marquée notamment par les prestations de Lady Gaga et Rihanna. Les deux chanteuses faisaient partie des cinq artistes sélectionnés pour la catégorie « Meilleure chanson originale ». Ni Lady Gaga, ni Rihanna n’a été nommée, mais comme le veut la tradition, chaque artiste sélectionné pour cette catégorie doit livrer une performance devant le public des Oscars.

Lady Gaga en reine de cérémonie

Pourtant, Lady Gaga avait indiqué ne pas vouloir chanter cette année, en raison notamment de son calendrier, assez chargé, avec le tournage de The Joker - Folie à deux, réalisé par Todd Philipps et dont la sortie est prévue le 4 octobre 2024. Finalement, après s’être très rapidement apprêtée, Lady Gaga accepte de monter sur scène… pour le meilleur ! L’interprète de Hold My Hand pour Top Gun : Maverick (2022) livre une performance à la hauteur de l’incroyable artiste qu’elle est.