Auxerre : le maire Crescent Marault condamné à du sursis pour prise illégale d'intérêts

10.000 euros d'amende, huit mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité avec sursis : le maire LR d'Auxerre, Crescent Marault, a été condamné pour prise illégale d'intérêts. L’élu l’a lui-même fait savoir ce mardi 14 décembre via un communiqué. « Bien que conséquente, j'accepte le principe de cette condamnation, d'autant qu'il ne peut m'être reproché le moindre enrichissement personnel dans ce dossier », indique Crescent Marault. « Cette décision met un terme à la procédure engagée à mon endroit et illustre combien les élus sont des justiciables ordinaires, semblables à tout un chacun. »

Alors maire de Saint-Georges-sur-Baulche, une commune d'un peu plus de 3.000 habitants près d'Auxerre, l'entreprise de Crescent Marault, Equip'Buro, avait obtenu en mars 2018 le marché de l'ameublement de la médiathèque, d'une valeur de 55.000 euros, après le forfait d'une autre société. Une procédure qui contrevenait à la loi, qui stipule qu'un maire ne peut répondre à un appel d'offres.

Crescent Marault compte rester maire d’Auxerre, sa condamnation à de l'inéligibilité étant assortie de sursis.

(Avec AFP)