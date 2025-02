Avant Djadja d’Aya Nakamura, trois chansons francophones ont franchi le milliard de vues sur Youtube

Si Aya Nakamura est la plus rapide à atteindre ce seuil avec l’une de ses chansons, trois artistes francophones avaient déjà réussi cet exploit avant elle. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Stromae, dont le clip de Papaoutai a été visionné 1,09 milliard de fois sur Youtube. Juste devant le Belge, on retrouve Willy William, avec 1,11 milliard de vues pour Ego. Le classement est dominé par une artiste, Indila. Le clip de Dernière Danse a été vu pas moins de 1,25 milliard de fois !

Un record à... 15 milliards !

Si ses hits ne sont pas francophones, le Français David Guetta a lui aussi franchi la barre du milliard, avec 5 chansons dont Hey Mama (1,6 milliard) et Titanium (1,9 milliard) Au niveau international, de nombreux artistes ont d’ailleurs dépassé le milliard de vues pour plusieurs chansons (Justin Bieber, Katy Perry, Ed Sheeran, Taylor Swift, Shakira, Rihanna, Maroon 5, etc.). La première vidéo à atteindre le milliard de vues sur Youtube fut un clip musical, celui de Gangnam Style, du Sud-coréen Psy. C’est cependant Adèle qui détient le record de rapidité, puisque la vidéo de Hello a franchi ce seuil en seulement 87 jours. Le record absolu est détenu par la chanson pour enfants Baby Shark, avec plus de 15 milliards de vues, devant Despacito, de Luis Fonsi et Daddy Yankee (8,6 milliards).