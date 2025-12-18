Lost Frequencies rejoint Boris Way et Sound of Legend au MACH 36

La soirée électro du Festival des Castel Rouquines prend une nouvelle dimension. Déjà très attendue avec l’annonce de Boris Way et Sound of Legend, elle s’offre désormais une pointure internationale : Lost Frequencies sera sur la scène du MACH 36 à Déols le 28 mars. Une annonce qui confirme l’ambition du festival et promet une nuit mémorable pour tous les amateurs de sons électroniques.

Révélé en 2014 avec le tube planétaire Are You With Me, Lost Frequencies s’est rapidement imposé comme l’un des DJ-producers les plus populaires de la scène électro mondiale. Des millions de streams, des hits en cascade (Reality, Crazy, Where Are You Now…), et des performances sur les plus grandes scènes internationales ont fait de l’artiste belge une valeur sûre du genre. Son style, mêlant électro, deep house et mélodies ultra accrocheuses, fédère un public large et transgénérationnel.

Aux côtés des DJs français Boris Way et Sound Of Legend, Lost Frequencies apportera une énergie solaire et des sets calibrés pour faire danser le public jusqu’au bout de la nuit. Cette complémentarité entre scène française et star internationale illustre parfaitement l’ADN du Festival des Castel Rouquines : proposer des affiches fortes, accessibles et résolument festives.

Installé au MACH 36, à Déols près de Châteauroux, ce rendez-vous du 28 mars s’annonce comme l’un des temps forts musicaux du printemps dans l’Indre. Partenaire de l’événement, Vibration accompagne une nouvelle fois un festival qui ne cesse de monter en puissance et de séduire un public toujours plus large.

Une chose est sûre : avec Lost Frequencies et Boris Way réunis sur la même scène, la température va grimper très vite. Préparez-vous à vibrer, à chanter et à danser sans retenue.

La billetterie est ouverte sur le site des Castel Rouquines.