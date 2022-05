Avatar 2 : une première bande-annonce dévoilée (vidéo)

Il y a treize ans, Avatar sortait au cinéma. L’un des plus, voire même le plus gros, succès de tous les temps. La "saga fantastique tropicale avec des extraterrestres bleus aux messages environnementaux" va se poursuivre. Le réalisateur James Cameron travaille actuellement non pas sur une, ni deux, ni même trois, mais quatre suites. Quatre nouveaux Avatar vont donc voir le jour dans les prochaines années. Et la production du second volet d’Avatar, baptisé Avatar - La Voie de l'eau, vient de livrer la première bande-annonce.

Une première bande-annonce trépidante

Si ce film doit en effet "repousser les limites de ce que peut faire le cinéma", comme l’a déclaré le réalisateur au festival CinemaCon, les spectateurs ont pu retrouver la planète Pandora et ses habitants dans ce premier teaser. L’intrigue se concentrera autour de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana), les deux principaux protagonistes du premier opus, qui sont désormais parents de quatre enfants. Seulement voilà, leur vie idyllique sera menacée lorsque la Resources Development Administration, fera son grand retour. La petite famille est alors contrainte de quitter son habitat naturel…