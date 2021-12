Il y a treize ans, Avatar sortait au cinéma. L’un des plus, voire même le plus gros, succès de tous les temps. La « saga fantastique tropicale avec des extraterrestres bleus aux messages environnementaux » va se poursuivre. Le réalisateur James Cameron travaille actuellement non pas sur une, ni deux, ni même trois, mais quatre suites. Quatre nouveaux Avatar vont donc voir le jour dans les prochaines années. Et la production du second volet d’Avatar (le titre officiel n’a pas encore été déterminé) a déjà bien avancé depuis son lancement en 2017.

UN TOURNAGE "COMPLÈTEMENT FOU"

Dans un entretien accordé à nos confrères américain du site Entertainment Weekly, le réalisateur évoque d’ailleurs un tournage « complètement fou ». « Le processus semble un peu délirant. Je veux dire par là, si Avatar n’avait pas rapporté autant d’argent, nous n’aurions jamais pu faire ça », confie-t-il, comme pour nous assurer que les prochains films seront encore plus innovants que le précédent en termes de technologie.

D’ailleurs, il semblerait que le film tourne autour de l’océan, la grande passion du cinéaste à qui l’on doit le film Titanic. Les toutes premières images exclusives du tournage (voir ci-dessous) dévoilées par le compte Twitter Avatar peuvent en témoigner.

QUATORZE ANS APRÈS

Concernant l’intrigue, Jon Landau, le producteur, prend la parole : « Les suites traiteront d’une histoire de famille et les efforts des parents pour garder une famille unie tout en assurant la sécurité de tous ». L’histoire se situera 14 ans après les événements du premier volet. L’ancien soldat humain Jake Sully (Sam Worthington) et la guerrière Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) se sont installés et ont fondé une famille, et une grande partie de l’intrigue tournera autour de leur progéniture préadolescente.