« Avatar : La voie de l’eau » : découvrez la nouvelle bande-annonce !

Le premier Avatar, à sa sortie en 2009, avait marqué le monde du cinéma par bien des aspects. Déjà par l’usage de la 3D, mais aussi en battant de nombreux records au box-office mondial. C’est dire que la suite est plus qu’attendue, surtout après 13 ans d’absence !

Le second volet « Avatar : La voie de l’eau » doit sortir en salle le 14 décembre prochain en France. On y retrouvera Jake Sully et Neytiri qui sont devenus parents. Mais leur vie n'est pas de tout repos. Comme le montre la bande-annonce qui vient d’être dévoilée.