"Avatar" : le film de James Cameron débarque au cinéma dans une nouvelle version inédite

Il y a treize ans, Avatar voyait le jour. Aujourd'hui, le plus gros succès de tous les temps, la "saga fantastique tropicale avec des extraterrestres bleus aux messages environnementaux", est de retour au cinéma plus vite que prévu. Alors que le second volet, baptisé Avatar - La Voie de l'eau, doit sortir le 14 décembre prochain sur grand écran, le film original sorti en 2009 ressort pour une période limitée dans les salles obscures.