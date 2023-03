Avec « Instant Berry », Loïc Dody remonte le temps !

À Châteauroux, Loïc Dody a créé une page Facebook et Instagram, sur lesquelles il poste des montages photos mêlant le passé et le présent.

Tout a commencé fin 2022. Spontanément, le Castelroussain a publié sur les réseaux sociaux une carte postale sur un pont construit par Gustave Eiffel ; une publication qui a généré beaucoup de réactions auprès de ses proches, et qui lui a donné envie de continuer. C’est ainsi qu’est né le projet « Instant Berry ». Régulièrement, Loïc superpose une photo ou une carte postale ancienne avec le lieu actuel. Il se déplace sur le site et essaye de retrouver, au mètre près, l’endroit où le photographe de l’époque avait pris la photo. Ces photos ou cartes postales anciennes, il avait pris l’habitude de les collectionner. « C’est venu plutôt par hasard, lors de petites balades en brocante, j’ai trouvé une première photo de la maison de mes arrière-grands-parents. Et je me suis dit « c’est incroyable qu’il existe des photos aussi anciennes, et de choses qui me touchent moi, personnellement »».

L’ancien directeur technique en mairie s’amuse donc à remonter le temps et à redécouvrir des places, rues ou bâtiments de l’Indre. Il avoue même être surpris parfois du peu de différence entre le passé sur la photo, et le présent. « J’imaginais voir plein de lieux métamorphosés, et on se rend compte que même avec des photos des années 1890 ou 1900, les lieux n’ont pratiquement pas changé ».

