Après avoir fait danser des millions de spectateurs devant leur écran, Rumi, Mira et Zoey vont passer à une autre dimension. Les héroïnes de HUNTR/X, le groupe fictif au cœur du film d’animation KPop Demon Hunters, s’apprêtent à investir les plus grandes salles avec un spectacle immersif inspiré de l’univers du long-métrage. Une annonce très attendue par les fans, alors que les chansons du film continuent de battre des records à travers le monde.

Baptisée Golden World Tour, cette tournée promet bien davantage qu’un concert classique. Les personnages animés de HUNTR/X interagiront avec le public grâce à des technologies scéniques conçues pour donner vie à l’univers du film. Des artistes et cascadeurs bien réels, des chorégraphies et des performances spéciales accompagneront le spectacle. Les Saja Boys et le tigre Derpy seront également de la partie !

Les fans pourront retrouver les titres incontournables de la bande originale, dont le phénomène Golden, mais aussi replonger dans les scènes et l'ambiance qui ont fait le succès de KPop Demon Hunters.

Une seule date annoncée en France

La tournée européenne fera escale à Paris le mardi 5 octobre 2027, à la Plenitude Arena de La Défense. Il s’agit, à ce stade, de l’unique date française annoncée. Les fans pourront toutefois se rapprocher de Bruxelles, où deux concerts sont programmés le 2 octobre 2027 à l’ING Arena.

Après l’Amérique du Nord à partir de juin, HUNTR/X traversera donc l’Europe à l’automne, avec des étapes notamment à Zurich, Milan, Amsterdam, Vienne, Berlin, Copenhague, Oslo, Cologne, Dublin et Londres. Il faudra être réactif pour réserver ses places, plusieurs préventes sont prévues avant l’ouverture au grand public le 20 novembre.