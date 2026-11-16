Helena Bailly a offert un moment inoubliable à l'une de ses fans ! Samedi, alors qu'elle se produisait au Zénith de Caen dans le cadre de son Hélé Tour, l'ancienne candidate de la Star Academy a interrompu son concert après avoir aperçu une pancarte dans le public.

Sur celle-ci, une spectatrice avait inscrit : « En tant qu'anxieuse, j'ai besoin qu'on me dise que mon cœur bat encore ».

Un message qui n'a pas laissé la chanteuse indifférente. Sans hésiter, Helena lui a proposé de monter sur scène, avec un chaleureux « Mais oui chérie, viens ! ».

La jeune femme, prénommée Carole, a alors rejoint son idole sous les applaudissements du public.

Helena partage un moment émouvant sur Boule au ventre

Une fois Carole à ses côtés, Helena a pris le temps de lui demander comment elle allait, avant d'inviter les spectateurs à l'encourager.

« Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Carole, s'il vous plaît ? », a-t-elle lancé à la salle.

La chanteuse a ensuite pris soin de rassurer sa jeune admiratrice, visiblement impressionnée, en lui glissant quelques mots réconfortants.

Puis elle lui a murmuré : « Pose ta main sur moi ».

Une phrase que les fans d'Helena connaissent bien, puisqu'elle est tirée du refrain de Boule au ventre. Les deux jeunes femmes ont alors interprété ensemble ce morceau particulièrement intime.

Et pour cause : cette chanson évoque les crises d'angoisse dont Helena a elle-même souffert. Écrite à l'été 2024, après la tournée de la Star Academy, elle raconte une période difficile de la vie de l'artiste.

En mai 2025, sur le plateau de C l'hebdo, Helena expliquait d'ailleurs avoir composé ce titre après avoir commencé à ressentir ses premières crises d'angoisse.

Ce n'est pas la première fois que Boule au ventre donne lieu à une séquence particulièrement touchante en concert. En mai 2025, à Béziers, des spectateurs avaient surpris la chanteuse en reprenant des paroles spécialement réécrites pour elle. Submergée par l'émotion, Helena avait terminé sa chanson en larmes.

Cette nouvelle séquence au Zénith de Caen vient donc confirmer la relation privilégiée que l'artiste entretient avec son public.

La tournée d'Helena se poursuit jusqu'au 11 décembre 2026, avec un dernier concert prévu à Forest National, à Bruxelles. Avant cela, la chanteuse est notamment attendue à l'Adidas Arena de Paris, le 17 novembre.