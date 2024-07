Bac 2024 : à quelle heure tombent les résultats dans votre académie ?

C’est la fin de l’attente pour près de 730 000 élèves. Les résultats du bac sont dévoilés ce lundi en ligne ou sur le panneau d’affichage de la cour de l’établissement. Ce sera à partir de :

12h30 pour l’académie d’Orléans-Tours

14h pour l’académie de Dijon

15h pour l’académie de Nantes

La note du bac repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales : le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral passés en terminale.

Cette année, le bac s’est déroulé avec une nouveauté : le renvoi de mars à juin des épreuves de spécialité, les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale et qui comptent à elles deux pour un tiers des résultats. Objectif : éviter que les élèves désertent les classes au dernier trimestre. Les épreuves se sont donc concentrées entre le 18 juin pour la philo et le 3 juillet pour les dernières épreuves du grand oral.

Pour les élèves qui n’ont pas leur bac, les épreuves de rattrapage se dérouleront jusqu'au jeudi 11 juillet. Depuis 2012, le taux de réussite dépasse les 80%. L’an dernier, il était de 90,7%.