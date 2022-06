"Barbie" au cinéma : la première photo de Ryan Gosling en Ken affole la toile

Alors qu'une photo de l'actrice Margot Robbie dans la peau de Barbie a été dévoilée en avril dernier, le studio Warner Bros. vient de lever le voile sur son célèbre compagnon Ken , interprété par Ryan Gosling dans le futur long-métrage signé Greta Gerwig. Sur le cliché publié sur les réseaux sociaux, l'acteur canadien de 41 ans arbore ainsi des cheveux blond platine, un teint bronzé, des muscles apparents et un torse épilé . Le tout vêtu d'un faux caleçon Calvin Klein, d'un jean délavé et d'une veste sans manche ton sur ton. De quoi mettre Internet en émoi, Eva Mendes y compris.

Une sortie prévue pour l'été 2023

Si pour l'heure, aucune intrigue n’a été dévoilée, certaines rumeurs avancent que plusieurs actrices pourrait jouer l'iconique poupée et que Margot Robbie ne serait donc pas la seule. Emma Mackey (Sex Education), Simu Liu (le héros Marvel de Shang-Chi et la légende des dix anneaux), America Ferrera (Ugly Betty), et Emerald Fennell ou encore Will Ferrell feront partie de l'aventure. Il faudra malheureusement patienter jusqu'au 19 juillet 2023 pour découvrir ce film très attendu dans les salles obscures.