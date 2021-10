Barbie a enfin trouvé son Ken ! Le casting du film Barbie en live action se précise. On sait déjà depuis plusieurs mois que Margot Robbie (Suicide Squad, Le loup de Wall Street) incarnera le rôle de la célèbre poupée Mattel. Aujourd’hui, le studio Warner Bros annonce enfin le nom de l’acteur qui donnera la réplique à l’actrice et se glissera dans la peau de Ken, son petit-ami : Ryan Gosling (La la Land, Drive). L’acteur de 40 ans vient d’accepter le rôle et finalise actuellement les termes de son contrat avec la production.

Selon les informations du très sérieux site américain Deadline, Ryan Gosling était d’ailleurs le premier et unique choix des producteurs qui ont patiemment attendu une ouverture dans son emploi du temps pour le recruter. En effet, il vient tout juste de terminer le tournage du prochain film d’action de Netflix, The Gray Guy réalisé par les frères Russo, aux côtés de Chris Evans.

Réalisé par Greta Gerwig et co-écrit avec Noah Baumbach, le film Barbie devrait démarrer son tournage au début de l’année 2022. Les détails de l’intrigue sont encore secrets, mais il se murmure qu’il ne s’agira pas d’une vision classique de l’histoire de la jolie poupée blonde. Affaire à suivre...