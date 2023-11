Tout juste âgé de 21 ans, Ewan Pommier a créé « Intégral Sneakers », et propose à la vente des baskets reconditionnées. Aurélien Torres, alias Mister T, est quant à lui artiste. Ensemble, ils ont alors décidé de s’associer et de créer un concept unique : proposer des baskets lavées, désinfectées, et remises à neuf, mais aussi customisées ! « Je cherchais un endroit pour commencer, et faire par exemple une boutique éphémère,nous explique Ewan. On m’a redirigé vers Aurélien, il a vu mon travail. Et il m’a dit de venir ».

« Ce qui m’a plu c’est sa démarche écolo, poursuit Aurélien. Et, le monde de la sneakers et du street art sont en adéquation ». Leur collaboration est récente (juillet), mais les deux associés voient loin. Ils ont décidé de pousser un peu plus leur concept, en créant en parallèle une « game room » ou salle de jeux. Le principe est simple : proposer à la location une salle avec billard, baby-foot, Playstation et canapé… « de quoi passer un bon moment entre potes, sans être dérangés », précise Aurélien.

Ce nouvel espace sera proposé dès la fin du mois de novembre au 7 rue Croix de Malte. En attendant, "l’atelier éphémère" situé à la même adresse accueille ceux qui voudraient s’offrir une œuvre d’art unique, sur toile ou sur basket. Prochainement, un site internet verra également le jour. En attendant, Aurélien (@atelier.mr.t) et Ewan (@integral.sneakers) sont joignables via leurs réseaux sociaux.