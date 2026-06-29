Lénie sort un single pour danser tout l’été

La danse lui colle à la peau ! Après avoir marqué la Star Academy 2023 par sa justesse chorégraphique et remporté Danse avec les Stars, Lénie est de retour avec un nouveau single toujours aussi dansant. La chanteuse de 21 ans a dévoilé, vendredi 26 juin, le titre Antidote accompagné d’un clip solaire.

Dans son nouveau morceau, Lénie adopte une recette à la croisée de la pop et du R’n’B, alliant donc rythme et mélodies. Des sonorités qui ne sont pas sans rappeler les années 2010 et les albums de Tal. Dans Antidote, Lénie prône le lâcher-prise et invite chaque auditeur à l’accompagner dans sa dance. Une dance qu’elle interprète dans son clip entouré d’un groupe de danseurs. On la retrouve sur les toits d’un bâtiment industriel la rage au corps et le sourire aux lèvres.

Antidote marque le septième single de Lénie depuis sa sortie du château de la Star’Ac, peut-être le dernier avant un possible album que ses fans attendent avec impatience. Ils auront de quoi patienter tout l’été avec ce nouveau single qui va rythmer la saison.