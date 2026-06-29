Katy Perry fait tout brûler avec son nouveau single

Katy Perry met le feu à la pop ! Vendredi 26 juin, la chanteuse a sorti son nouveau single Watch It Burn accompagné d’un clip ambitieux. Ce nouveau single est la suite directe de Bandaids sorti en novembre dernier, comme ouverture de sa nouvelle phase artistique.

Avec Watch It Burn, Katy Perry ressuscite sa légendaire pop explosive qui l’avait érigée en icône mondiale dans les années 2000-2010. Sur une instrumentale, entre pop et électro, la chanteuse déverse sa rage de sa voix inimitable. Le texte, très introspectif, évoque une envie de ne plus réprimer ses sentiments et de laisser exprimer sa colère quand il le faut. Avec ce morceau, Katy Perry semble se délivrer d’un poids qui lui pesait depuis plusieurs années.

Une libération pour entamer la suite de sa carrière

Cette délivrance, Katy Perry la laisse pleinement s’exprimer dans son clip tourné comme une sorte de court-métrage horrifique. La chanteuse est transformée en femme-scorpion qui lutte aussi bien contre elle-même que contre la société qu’elle effraie et qu’elle fuit. Comme l’indique le texte de la chanson, elle fait tout brûler comme pour envoyer valser un douloureux passé révolu. Son personnage guérit de ses souffrances dans une église.

De nombreux chanceux auront le privilège de voir Watch It Burn en live cet été, lors des six festivals français dont Katy Perry foulera la scène. La chanteuse sera également sur grand écran cet été avec la retransmission de son concert à Paris au cinéma. Une actualité chargée qui pourrait voir apparaître l’annonce d’un nouvel album.