Un maillot de bain pensé pour les femmes après un cancer du sein

Un maillot de bain a été créé à destination des femmes qui ont subi une mastectomie.

À Hendaye, au sein du centre de conception des produits de sports d’eau de l’entreprise Decathlon, une innovation textile met l’accent sur l’inclusion et le confort des femmes ayant traversé un cancer du sein. L’équipe locale a imaginé un maillot de bain spécialement adapté aux femmes ayant subi une mastectomie, avec pour objectif de leur permettre de se sentir plus à l’aise et en confiance à la plage ou à la piscine.

Ce projet est né d’un constat simple : après une opération du sein, notamment une mastectomie, beaucoup de femmes rencontrent des difficultés à trouver des maillots de bain adaptés à leur nouvelle morphologie. Les modèles classiques ne répondent pas toujours à leurs besoins en matière de maintien, de confort ou de discrétion. Cette réalité peut rendre les moments estivaux, souvent associés à la détente et au plaisir, plus compliqués à vivre.

Le maillot conçu à Hendaye a donc été pensé pour intégrer des solutions techniques adaptées, notamment pour permettre le port de prothèses mammaires et assurer un bon maintien dans l’eau. L’enjeu n’est pas uniquement technique : il s’agit aussi de proposer une pièce qui soit féminine, esthétique et valorisante, afin de contribuer à la reconstruction de l’image de soi après la maladie.

Dans ce projet, la conception s’est appuyée sur les retours de femmes concernées et sur le travail des équipes spécialisées dans les produits aquatiques. L’idée est de combiner performance textile et sensibilité humaine, en tenant compte des besoins réels exprimés par les utilisatrices.

Au-delà du produit, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation autour du cancer du sein et de ses conséquences au quotidien. Elle montre comment l’innovation peut aussi répondre à des enjeux de société, en rendant le sport et les loisirs aquatiques plus accessibles à toutes.