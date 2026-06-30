Victor dévoile son premier single lors de la tournée Star Academy

Révélé lors de la Star Academy 2025, Victor franchit une étape importante de sa jeune carrière. À l'occasion du dernier concert de la tournée organisé à l'Accor Arena de Paris, le jeune chanteur a créé la surprise en interprétant pour la première fois son premier single, encore inédit.

Accompagné au piano par Fanny, son ancienne camarade de promotion, Victor a offert au public une ballade délicate, portée par une interprétation tout en émotion. Dès les premières paroles, l'artiste dévoile un texte personnel autour de l'acceptation de soi, de la liberté et de la quête d'identité.

« C'est que des couleurs sur la peau pour me trouver un peu plus beau et me sentir libre. Un peu de blush pour apaiser les mots, du bleu turquoise pour faire le show et me sentir vivre », chante-t-il dans ce morceau qui met en valeur la sensibilité de sa voix, déjà remarquée pendant la Star Academy.