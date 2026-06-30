Victor dévoile son premier single lors de la tournée Star Academy
Publié : 30 juin 2026 à 9h53 par Iris
Victor a présenté son premier single en exclusivité lors du concert de la Star Academy à l'Accor Arena de Paris. Une ballade intime qui a immédiatement séduit les fans, désormais impatients de découvrir sa sortie officielle.
Révélé lors de la Star Academy 2025, Victor franchit une étape importante de sa jeune carrière. À l'occasion du dernier concert de la tournée organisé à l'Accor Arena de Paris, le jeune chanteur a créé la surprise en interprétant pour la première fois son premier single, encore inédit.
Accompagné au piano par Fanny, son ancienne camarade de promotion, Victor a offert au public une ballade délicate, portée par une interprétation tout en émotion. Dès les premières paroles, l'artiste dévoile un texte personnel autour de l'acceptation de soi, de la liberté et de la quête d'identité.
« C'est que des couleurs sur la peau pour me trouver un peu plus beau et me sentir libre. Un peu de blush pour apaiser les mots, du bleu turquoise pour faire le show et me sentir vivre », chante-t-il dans ce morceau qui met en valeur la sensibilité de sa voix, déjà remarquée pendant la Star Academy.
Le premier single de Victor séduit déjà les fans
À peine dévoilé sur scène, le premier single de Victor a rapidement fait réagir les réseaux sociaux. De nombreuses vidéos de la prestation ont circulé sur les réseaux sociaux, où les commentaires enthousiastes se sont multipliés.
Les internautes saluent la qualité de cette première chanson, mais aussi la sincérité de son interprétation. Beaucoup estiment que ce titre reflète parfaitement l'univers artistique que Victor avait laissé entrevoir tout au long de son aventure dans la Star Academy. Certains évoquent déjà une chanson particulièrement touchante, capable de marquer le début de sa carrière.
Si le public connaît désormais quelques paroles du morceau, son titre reste encore secret. Depuis la scène de l'Accor Arena, Victor a simplement confirmé que son premier single serait disponible au début du mois de juillet, sans dévoiler davantage de détails.
Après avoir conquis les téléspectateurs grâce à sa voix et à sa sensibilité, Victor s'apprête désormais à écrire une nouvelle page de son parcours musical. Ce premier titre pourrait bien confirmer les espoirs placés en lui depuis son passage remarqué dans la Star Academy.