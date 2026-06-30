Une glace révolutionnaire qui résiste à la chaleur

Face aux épisodes de canicule de plus en plus fréquents, une invention venue du Japon pourrait bien séduire les amateurs de desserts glacés.

Des chercheurs ont en effet mis au point une glace capable de conserver sa forme pendant plusieurs heures, même lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.

Contrairement aux glaces traditionnelles qui fondent rapidement sous l'effet de la chaleur, cette nouvelle création peut rester intacte jusqu'à trois heures à température ambiante avant de commencer à se ramollir. Une prouesse qui pourrait transformer la manière de déguster une glace en plein été.

L'origine de cette innovation est pourtant inattendue. Les chercheurs travaillaient initialement sur un projet visant à valoriser des fraises abîmées, destinées à être jetées. Au cours de leurs expérimentations, ils ont découvert qu'un composé naturel présent dans ces fruits, appelé polyphénol liquide, possédait une propriété particulièrement intéressante. Cet extrait limite la séparation entre l'eau et les matières grasses qui composent une crème glacée, ce qui ralentit considérablement le processus de fonte.

Malgré cette modification de sa composition, la glace conserve les qualités attendues par les consommateurs. Son goût reste identique à celui d'une glace classique, tout comme sa texture, son apparence et la sensation de fraîcheur qu'elle procure lors de la dégustation.

Pour démontrer son efficacité, les inventeurs ont soumis leur produit à plusieurs essais spectaculaires. Exposée à l'air chaud d'un sèche-cheveux, puis placée face à une flamme, la glace a conservé sa forme de manière remarquable, là où un bâtonnet classique aurait rapidement fondu.