Inquiétude après que Harry Styles a fait un malaise sur scène

Les fans de Harry Styles ont retenu leur souffle le temps de quelques secondes. En plein concert au stade de Wembley, à Londres, le chanteur britannique s'est soudainement effondré sur scène devant des milliers de spectateurs, provoquant une vague d'inquiétude sur les réseaux sociaux.

La scène, largement relayée en vidéo, montre l'ancien membre de One Direction se retourner après avoir projeté de l'eau en l'air, un geste devenu habituel lors de ses concerts. Quelques instants plus tard, il tombe au sol et se met à tousser, laissant penser à un véritable malaise sur scène.

Heureusement, l'incident n'a duré que quelques secondes. Sous les applaudissements du public, Harry Styles s'est rapidement relevé avant de reprendre le cours du spectacle, adressant plusieurs signes rassurants aux spectateurs pour leur montrer que tout allait bien.

Un malaise sur scène provoqué par une fausse route

Contrairement à ce que certains fans ont d'abord imaginé, ce malaise sur scène n'était pas lié aux fortes chaleurs qui touchent actuellement le Royaume-Uni. Selon des informations relayées par plusieurs médias américains, Harry Styles aurait simplement avalé de l'eau de travers après avoir recraché une gorgée d'eau durant sa prestation.

L'artiste n'a subi aucune blessure et a pu terminer son concert sans difficulté. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué son sang-froid et son professionnalisme. Plusieurs fans estiment même qu'il a préféré se coucher au sol pour tousser plutôt que de rester debout face au public, limitant ainsi l'inquiétude et reprenant rapidement le contrôle de la situation.

Après cette frayeur sans conséquence, Harry Styles poursuivra normalement sa tournée mondiale. Le chanteur rejoindra l'Amérique du Nord dès le mois de juillet avant de poursuivre sa série de concerts jusqu'en Australie, où s'achèvera cette tournée consacrée à son dernier album Kiss All The Time, Disco, Occasionally.