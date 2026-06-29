Les émissions de gaz à effet de serre reculent en France

Parce que parfois, il est bon de souligner quand ça va dans le bon sens… La France enregistre une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué davantage que ce qui avait été anticipé pour les années 2024 et 2025. Selon les dernières données publiées par le Citepa, organisme chargé du suivi officiel des émissions nationales, la baisse atteint environ -3 % en 2024 et -2,1 % en 2025, des résultats meilleurs que les prévisions initiales qui tablaient sur des réductions plus modestes.

Ces chiffres confirment la poursuite d’une dynamique de réduction des émissions engagée depuis plusieurs années, même si le rythme tend à ralentir par rapport aux fortes baisses observées en 2022 et 2023. À cette époque, les diminutions étaient plus marquées, portées notamment par des effets conjoncturels et des ajustements rapides dans certains secteurs économiques. Malgré ce ralentissement relatif, la tendance globale reste orientée à la baisse et dépasse les anticipations des experts.

Plusieurs secteurs contribuent à cette évolution. Les transports, les bâtiments et l’industrie manufacturière apparaissent comme les principaux moteurs de la réduction des émissions. Ces domaines bénéficient progressivement de changements structurels : amélioration de l’efficacité énergétique, évolution des comportements de consommation et début de transformation industrielle vers des procédés moins carbonés. Toutefois, ces progrès restent jugés insuffisants pour atteindre les objectifs climatiques fixés à long terme.

En effet, les autorités et les experts rappellent que la France devra accélérer nettement le rythme de réduction pour respecter sa stratégie nationale bas carbone. À partir de 2026, une baisse annuelle de l’ordre de 5 à 6 % serait nécessaire pour rester aligné avec la trajectoire prévue et atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050.