Quand on achète un smartphone en général, au début, on est plutôt satisfaits de notre batterie, et puis très vite, on s’aperçoit qu’il faut recharger notre portable jusqu’à plusieurs fois par jour.

Alors cela peut venir de quoi ? De la luminosité de l’écran, mais aussi des (trop) nombreuses applications qu’on a laissées ouvertes ou des outils qui restent activés, comme le Bluetooth, la WIFI ou la géolocalisation. Les notifications, aussi, peuvent être gourmandes en énergie.

On vous conseille donc, au quotidien, de baisser la luminosité de votre écran, car elle n'a pas besoin d'être constamment à 100%. Mais aussi de vous mettre en mode avion ou de couper le plus d'applications possibles quand la situation le permet, ainsi que de mettre à jour régulièrement votre smartphone pour qu’il soit bien optimisé.

Mais attention, il ne faut pas forcément rejeter toute la faute sur notre portable. Nos problèmes de batteries peuvent aussi venir de nos chargeurs. En effet, ces derniers ne sont parfois pas adaptés. Faites bien attention à acheter le chargeur adéquat pour éviter ce genre de désagréments.