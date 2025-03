C’est le grand jour ! David Guetta est enfin de retour à la composition, après plusieurs années concentrées sur le sampling. Le DJ et producteur français dévoile ce vendredi 7 mars un tout nouveau titre intitulé Beautiful People, en collaboration avec la chanteuse Sia ! Un premier extrait du morceau avait déjà été dévoilé il y a quelques jours, en guise de teasing.

« Je suis tellement heureux qu’on travaille de nouveau ensemble » avait déclaré David Guetta, avant d’ajouter : « on a déjà fait quelques titres et je m’apprête à dévoiler le premier qui s’intitule Beautiful People ». Le duo ne devrait donc pas s’en tenir qu’à cette track et prochainement sortir de nouveaux titres !