Beauval : dernier jour pour choisir le nom des jumelles pandas

Quels seront les nouveaux noms de Petite Neige et Fleur de Coton ? Les deux jumelles pandas du ZooParc de Beauval ont atteint ce mardi 2 novembre l’âge de trois mois. Le zoo loir-et-chérien doit dévoiler le 18 novembre prochain leurs noms chinois et il ne reste que jusqu’à minuit pour choisir.

Cinq propositions sont faites aux internautes : Anfu et Anqi, Yuandudu et Huanlili, Huanxi et Huanle, Huanxin et Huanyuan ou encore Hehuan et Yuanying. Le choix sera révélé lors d’une très officielle Cérémonie du Nom le 18 novembre (le panda est un outil diplomatique de la Chine), à laquelle le footballeur Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise de plongeon Zhang Jiaqi, parrain et marraine des animaux, ont été conviés.

Les deux jumelles pandas, désormais âgées de trois mois, « vont bientôt atteindre les 5 kilos et mesurent environ 50cm », précise le zoo. « Elles commencent à ramper et à se retourner. Côté alimentation, elles alternent entre tétée et biberon donné par les soigneuses venues de Chengdu. Après la tétée, elles passent un bon moment dans les pattes de Huan Huan qui les câline, les stimule, les mordille. »

Il est possible de voter pour le nom des pandas en cliquant ici.