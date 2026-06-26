Benson Boone dévoile un single bouleversant

Benson Boone ne se remet pas de sa rupture amoureuse. Le chanteur a dévoilé son single The time of my life, ce vendredi 26 juin. Dans ce nouveau titre, il se livre à cœur ouvert. Le texte évoque la difficulté d’accepter la fin d’une relation après une rupture amoureuse. Pour mettre en musique ses émotions, il a choisi une ballade en guitare-voix. Une instrumentale minimaliste sur laquelle il interprète ses paroles entre tristesse et rage. Le morceau s’emballe à la fin comme symbole du dernier essai avant la résilience.

Le chanteur a également choisi de mettre des images sur des mots en publiant le clip de The time of my life. Il se met en scène comme s’il était un comédien qui tombe petit-à-petit amoureux de sa partenaire. Pour autant, il n’arrive pas à oublier son ancien amour, à qui il a réservé une place dans la salle. Elle ne viendra jamais, elle a déjà tourné la page. Très impliqué dans le projet, Benson Boone est également coréalisateur du clip.

Si aucun album n’a encore été annoncé, Benson Boone sera bien occupé tout l’été avec sa tournée de deux mois à travers les États-Unis.