Ridsa fait monter la température avec son nouveau single

Serait-ce le hit de l’été ? Ridsa vient de dévoiler son nouveau single Boosté, ce vendredi 26 juin. Comme à son habitude, le chanteur orléanais a sorti les percussions et les guitares pour nous livrer un morceau aussi dansant qu’entêtant. Pour ce morceau, il reprend donc les rythmes latinos dont il avait fait sa marque de fabrique avec son dernier album Verano sorti en 2025. Côté texte, Ridsa s’est approprié le vocabulaire des réseaux sociaux pour se mettre en valeur et donner une touche aussi moderne que solaire à son morceau. Un « petit cadeau » qui promet de faire bouger la France tout l’été. Pour le moment, aucun clip ou album associé n’a encore été annoncé.