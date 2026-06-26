Face à la canicule, un supermarché s’adapte aux chiens

Alors que la France traverse un nouvel épisode de fortes chaleurs, certaines enseignes adaptent leurs règles pour préserver le bien-être animal.

C’est le cas d’un supermarché qui a récemment décidé d’autoriser exceptionnellement l’accès aux chiens dans ses locaux afin de leur permettre de profiter d’un environnement climatisé pendant les heures les plus chaudes. A Mirecourt dans les Vosges, un Intermarché a décidé de s’adapter. Les animaux de petite taille, jusqu’à 10 à 12 kg, peuvent être installés dans des caddies spécialement équipés et nettoyés quotidiennement. Le magasin met également à disposition de l’eau et des croquettes.

Cette initiative, saluée par de nombreux propriétaires d’animaux, témoigne d’une prise de conscience croissante des dangers que représente la canicule pour nos compagnons à quatre pattes. Les chiens sont particulièrement vulnérables aux fortes températures. Contrairement aux humains, ils régulent difficilement leur température corporelle et peuvent rapidement être victimes d’un coup de chaleur. Les vétérinaires rappellent que quelques minutes d’exposition à une chaleur excessive peuvent suffire à mettre leur vie en danger. Les animaux âgés, les chiots ainsi que certaines races à museau aplati figurent parmi les plus exposés.

Face à cette réalité, le supermarché a choisi de faire preuve de souplesse en levant temporairement l’interdiction habituellement appliquée aux chiens. L’objectif est simple : éviter que les animaux ne soient laissés à l’extérieur ou, pire encore, dans des véhicules où la température peut grimper à des niveaux mortels en quelques minutes. Cette mesure permet également aux maîtres de faire leurs courses sans devoir se séparer de leur compagnon dans des conditions météorologiques extrêmes.

Les associations de protection animale rappellent toutefois que cette initiative ne dispense pas les propriétaires d’adopter les bons réflexes : privilégier les promenades tôt le matin ou en soirée, laisser de l’eau fraîche à disposition en permanence et éviter tout effort physique durant les heures les plus chaudes de la journée.