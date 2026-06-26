Un simple jeu de cueillette de pommes pourrait révolutionner le dépistage de la dépression

Des chercheurs américains ont développé un jeu vidéo permettant de détecter des troubles dépressifs.

Et si quelques minutes passées à cueillir des pommes sur un smartphone permettaient de détecter un trouble dépressif ? C’est l’hypothèse avancée par des chercheurs de la New York University, qui ont mis au point un jeu vidéo capable d’identifier en seulement trois minutes un marqueur cognitif majeur de la dépression : l’anhédonie.

L’anhédonie correspond à une diminution, voire une disparition, de la capacité à ressentir du plaisir. Présente chez environ 70 % des personnes souffrant de dépression majeure, elle constitue l’un des symptômes les plus caractéristiques de la maladie. Pourtant, son évaluation repose encore largement sur des questionnaires et des entretiens cliniques.

Pour contourner cette difficulté, les chercheurs ont imaginé un jeu inspiré du comportement de recherche de ressources dans la nature. Le principe est simple : le joueur récolte des pommes sur différents arbres. À mesure que la partie avance, chaque arbre produit de moins en moins de fruits. Le participant doit alors décider s’il continue à exploiter le même arbre ou s’il en cherche un autre potentiellement plus rentable.

Les résultats ont révélé une différence marquée entre les personnes dépressives et les autres participants. Les individus sans trouble dépressif restent généralement sur un arbre jusqu’à ce que son rendement tombe à environ quatre ou cinq pommes. En revanche, les personnes souffrant de dépression abandonnent beaucoup plus tôt, alors que l’arbre produit encore huit ou neuf pommes. Plus les symptômes sont sévères, plus cette décision est prise rapidement.

Selon les chercheurs, ce comportement reflète une difficulté à ajuster ses attentes face aux récompenses. Les patients dépressifs auraient tendance à anticiper la déception même lorsque la situation reste favorable. Cette particularité cognitive pourrait ainsi servir de biomarqueur comportemental de la maladie.