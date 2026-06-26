Olivia Rodrigo lance son festival 100 % féminin

Olivia Rodrigo franchit une nouvelle étape dans sa carrière en annonçant la création de son propre festival. Baptisé Daisy Chain Fields, cet événement inédit se déroulera le 29 août prochain à Irvine, en Californie, et réunira exclusivement des artistes féminines. La chanteuse américaine, qui se produira également sur scène, concrétise ainsi un projet qu'elle mûrissait depuis plusieurs années.

Très enthousiaste, Olivia Rodrigo a présenté elle-même la programmation de Daisy Chain Fields, expliquant qu'elle rêvait de créer ce rendez-vous depuis longtemps. Le festival réunira à la fois des artistes internationales incontournables et des talents émergents de la scène musicale actuelle.

Parmi les têtes d'affiche figurent Chappell Roan, Doechii et Katseye, auxquelles s'ajoutent Garbage, Bikini Kill, Rachel Chinouriri, Die Spitz, Quiet Light, Eli et Not for Radio. Une programmation éclectique qui met en avant plusieurs générations d'artistes féminines et différents styles musicaux.

Daisy Chain Fields, un festival engagé signé Olivia Rodrigo

Au-delà de sa programmation, Daisy Chain Fields porte également une forte dimension solidaire. Olivia Rodrigo a annoncé que l'intégralité des bénéfices du festival sera reversée à des associations œuvrant pour les droits des femmes et des jeunes filles.

Cet engagement s'inscrit dans la continuité des actions menées par la chanteuse ces dernières années. En 2024, elle avait créé la fondation Fund 4 Good, destinée à soutenir des initiatives liées aux droits reproductifs, à l'accès à l'éducation et à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les billets du festival seront proposés en prévente dès le 24 juin. L'événement devrait attirer de nombreux fans, séduits autant par la programmation que par la démarche défendue par Olivia Rodrigo.

Cette annonce intervient quelques jours après la sortie de son nouvel album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Avec Daisy Chain Fields, la chanteuse confirme sa volonté d'utiliser sa notoriété pour mettre en lumière les artistes féminines tout en soutenant des causes qui lui tiennent à cœur.

À seulement 23 ans, Olivia Rodrigo continue ainsi d'élargir son influence bien au-delà de la musique, en imaginant un festival qui mêle création artistique, représentation des femmes et engagement solidaire.