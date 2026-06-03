Benson Boone annonce un nouveau single inédit pour le début de l'été
Publié : 3 juin 2026 à 18h27 par Elodie Quesnel
Benson Boone est de retour avec un nouveau single. Le chanteur américain pourrait nous faire danser tout l'été avec "The Time of my Life", le 26 juin prochain.
L'annonce a été faite sur sa page Instagram. Dans une vidéo, on peut voir Benson Boone endormi, lorsqu'un réveil posé sur sa table de chevet se met à sonner à 6h26.
Un clin d'œil destiné à annoncer la sortie de son nouveau single, prévue le 26 juin prochain. Intitulé The Time of My Life, le titre avait été teasé par le chanteur américain depuis plusieurs semaines à travers plusieurs indices disséminés sur ses réseaux sociaux.
Parmi eux, une série de photos prises à la plage sur lesquelles l'interprète de Beautiful Things avait écrit : "I am having the time of my life", que l'on peut traduire par : "Je vis le meilleur moment de ma vie."
Une tournée pour l'été
Cela faisait un an que Benson Boone n'avait pas sorti de nouveau single. Le dernier en date, Mr Electric Blue, était paru en juillet 2025 et est issu de son album American Heart.
L'artiste américain ne compte pas se prélasser sur la plage cet été, bien au contraire. Il lancera sa tournée estivale américaine, intitulée Wanted Man Tour, le 7 juillet à Pittsburgh. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée en France ni ailleurs en Europe.