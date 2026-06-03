Benson Boone annonce un nouveau single inédit pour le début de l'été

L'annonce a été faite sur sa page Instagram. Dans une vidéo, on peut voir Benson Boone endormi, lorsqu'un réveil posé sur sa table de chevet se met à sonner à 6h26.

Un clin d'œil destiné à annoncer la sortie de son nouveau single, prévue le 26 juin prochain. Intitulé The Time of My Life, le titre avait été teasé par le chanteur américain depuis plusieurs semaines à travers plusieurs indices disséminés sur ses réseaux sociaux.

Parmi eux, une série de photos prises à la plage sur lesquelles l'interprète de Beautiful Things avait écrit : "I am having the time of my life", que l'on peut traduire par : "Je vis le meilleur moment de ma vie."