Héléna dévoile son clip coup de poing "Capuche"
Publié : 28 janvier 2026 à 12h21 par Elodie Quesnel
Helena dévoile le clip de la chanson "Capuche". Un titre qui délivre un message fort sur ce que vivent les femmes.
Un titre coup-de-poing. Tiré de la réédition de son album Hélé 2, l’ex-académicienne Helena continue son bonhomme de chemin avec la chanson Capuche. Un titre engagé qui dénonce le harcèlement de rue que subissent les femmes.
Un clip inspiré du Petit Chaperon Rouge
Réalisé par Dozen, qui a notamment collaboré avec Roméo Elvis ou encore Bianca Costa, ce clip propose une relecture du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge.
On y retrouve Helena qui sort d’une soirée, capuche rouge sur la tête, et rentre chez elle. Alors qu’une amie lui dit de faire attention à elle, la jeune femme marche sous la lueur de la lune, où elle croit voir des ombres bouger, voire même la silhouette d’un loup qui rôde. Une manière de raconter des réalités pour mieux les dénoncer.
Helena attendue aux Victoires de la Musique
La jeune Belge, qui vient de vivre une année 2025 sans fausse note, sera l’une des sensations des Victoires de la Musique 2026. Le 13 février prochain, à la Seine Musicale, Helena pourrait repartir avec pas moins de quatre récompenses.