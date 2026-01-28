Héléna dévoile son clip coup de poing "Capuche"

Un titre coup-de-poing. Tiré de la réédition de son album Hélé 2, l’ex-académicienne Helena continue son bonhomme de chemin avec la chanson Capuche . Un titre engagé qui dénonce le harcèlement de rue que subissent les femmes.

Un clip inspiré du Petit Chaperon Rouge

Réalisé par Dozen, qui a notamment collaboré avec Roméo Elvis ou encore Bianca Costa, ce clip propose une relecture du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge.

On y retrouve Helena qui sort d’une soirée, capuche rouge sur la tête, et rentre chez elle. Alors qu’une amie lui dit de faire attention à elle, la jeune femme marche sous la lueur de la lune, où elle croit voir des ombres bouger, voire même la silhouette d’un loup qui rôde. Une manière de raconter des réalités pour mieux les dénoncer.