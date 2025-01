"Better Man", "Vol à haut risque" à voir au cinéma le 22 janvier

Alors oui, un film d’action de plus a-t-on tendance à penser, et pourtant ce Vol à haut risque pourrait nous surprendre… Même si l’histoire de départ est somme toute classique, avec toutes les incohérences engendrées par un genre qui exige "la surenchère".

Et si Vol à haut risque ne vous inspire pas, rendez-vous dans la salle d’à côté pour le très réussi Better Man.

Dans le rôle de l’homme de main des mafieux, Mark Wahlberg (The Family Plan, Uncharted) endosse – une fois n’est pas coutume - le mauvais rôle et se fait une coupe spéciale pour l’occasion, et face à lui Michelle Dockery, qui ne se départ jamais de la classe qu’on lui connaît depuis Dowton Abbey.

Better Man est à la fois sans concession, émouvant, et propose de vrais partis-pris de réalisation… Mais rien de tout cela ne serait possible sans son personnage principal dont on oublie vite l’apparence, pour ne voir que les yeux - pourtant en images de synthèse – mais qui véhiculent parfaitement intentions et sentiments...

Better Man • De Michael Gracey • Avec Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton… • Sortie le 22 janvier 2025

Vol à haut risque • De Mel Gibson • Avec Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace… • Sortie le 22 janvier 2025