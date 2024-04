Salaire de base, net imposable, net à payer au salarié, cotisations... On ne va pas se le cacher, à la fin du mois, on ne comprend pas toujours tout sur notre fiche de paie.

Voilà pourquoi notre ministre de l’Économie veut simplifier notre bulletin de salaire pour débarrasser les entreprises "de la paperasse", et le faire passer, environ, de 50 à seulement 15 lignes.

Dans le viseur de Bruno Le Maire ? Les différentes contributions salariales et patronales. Aujourd’hui vous pouvez voir vos cotisations comme l’assurance maladie, la retraite et l’assurance chômage, mais aussi la répartition de la prise en charge entre l’employeur et le salarié.

Tout ce détail serait remplacé par deux blocs importants. D’un côté : les "cotisations et contributions sociales patronales", de l’autre : les "cotisations et contributions sociales du salarié".

Pas de panique, rassure le ministre, toutes les informations de notre bulletin de paie resteront disponibles sur demande du salarié.

Rien n'est acté pour le moment, la proposition doit maintenant être discutée avec les partenaires sociaux. Mais visiblement, cela commence mal puisque certains syndicats comme Force ouvrière s’oppose déjà à la modification du bulletin de salaire, en affirmant que ni le salarié ni l’employeur ne comprendront ce qu’ils cotisent.