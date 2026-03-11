Coldplay poursuivi en justice par une société lyonnaise

Le groupe britannique Coldplay se retrouve au cœur d’un litige juridique en France autour du titre de son album Moon Music. Une entreprise lyonnaise spécialisée dans les spectacles aériens estime que cette appellation porte atteinte à ses droits et a décidé de poursuivre la procédure judiciaire.

La société française, baptisée Moon Music, a été créée par deux entrepreneurs de la région lyonnaise qui développent un projet de spectacles aériens. Selon leur avocat, l’entreprise avait déjà enregistré le nom de domaine moonmusic.fr en 2020 avant de déposer officiellement la marque Moon Music en septembre 2022 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

Quelques mois plus tard, en janvier 2023, Coldplay annonce que son dixième album studio s’intitulera Moon Music. L’entreprise française estime alors que cette utilisation du nom porte atteinte à sa marque et adresse une mise en demeure au groupe ainsi qu’à son partenaire de distribution en France, Warner Music France.

Face à l’absence de réponse jugée satisfaisante, la société engage une action judiciaire contre le groupe en juin 2024.

Le litige autour du nom Moon Music

L’affaire est examinée une première fois par le tribunal judiciaire de Lyon. Le 27 janvier 2025, la juridiction rejette la demande de l’entreprise française.

Dans sa décision, le tribunal estime que Coldplay utilise Moon Music comme le titre d’une œuvre artistique et non comme une marque commerciale destinée à identifier une activité économique. Selon cette interprétation, l’usage du nom ne constituerait donc pas une atteinte aux droits de la société lyonnaise.

La jeune entreprise n’a toutefois pas accepté ce verdict et a décidé de faire appel. L’audience devant la cour d’appel de Lyon doit se tenir le 1er avril.

Cette nouvelle étape judiciaire devra déterminer si l’utilisation du titre Moon Music par Coldplay peut réellement entrer en conflit avec la marque déposée par l’entreprise française.

L’affaire pourrait aussi soulever une question plus large : celle de la frontière juridique entre un titre d’œuvre artistique et une marque commerciale. Un débat fréquent dans l’industrie culturelle, où les noms d’albums, de films ou de spectacles peuvent parfois recouper des marques déjà enregistrées.