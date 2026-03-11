Florent Pagny : pourquoi un duo avec Gims est impossible

Le chanteur Florent Pagny est revenu sur sa collaboration passée avec Gims. Si les deux artistes ont travaillé ensemble en studio, ils n’ont finalement jamais enregistré de duo. Une décision que Florent Pagny explique aujourd’hui par la différence entre leurs univers musicaux.

Les deux musiciens avaient pourtant collaboré lors de la préparation de l’album Le présent d’abord, sorti en 2017. À cette occasion, Gims avait composé la musique de deux chansons destinées à Florent Pagny. Le projet aurait pu déboucher sur un titre commun, mais les discussions n’ont pas abouti.

Invité dans le podcast Aura, animé par la journaliste Audrey Crespo-Mara, le chanteur a expliqué que leurs styles respectifs rendaient difficile la création d’un duo cohérent.

Florent Pagny et Gims, deux univers différents

Selon Florent Pagny, les essais réalisés en studio ont rapidement montré les limites d’une collaboration plus poussée.

Le chanteur explique que leurs univers musicaux avaient du mal à se rejoindre. Même si Gims est aujourd’hui l’un des artistes les plus populaires de sa génération, Pagny estime que leurs approches artistiques restent trop éloignées.

Il évoque également le regard que peut porter le milieu du rap sur ce type de collaboration. Selon lui, certains artistes pourraient considérer qu’un rapprochement avec la chanson française traditionnelle serait mal perçu.

Lors de la création de l’album Le présent d’abord, Florent Pagny a finalement choisi de conserver la musique proposée par Gims tout en confiant l’écriture du texte au parolier Lionel Florence. C’est ainsi qu’est née la chanson Le présent d’abord.

Cette décision aurait marqué une forme de distance artistique entre les deux musiciens, même si la collaboration musicale a bien existé en coulisses.

Aujourd’hui, Florent Pagny ne semble pas envisager de duo avec Gims dans un avenir proche. En revanche, il se montre ouvert à d’autres collaborations, notamment avec le rappeur Orelsan, dont il apprécie l’écriture et le ton ironique.

Toujours présent dans le fauteuil de coach de The Voice, Florent Pagny continue ainsi de défendre une vision très personnelle de la collaboration musicale.