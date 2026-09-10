Bigflo et Oli dévoilent le clip étonnant de « Des Dieux et des Rois »

Bigflo et Oli font du grand cinéma ! Le duo toulousain a sorti le clip du morceau Des Dieux et des Rois, issu de leur dernier album Karma. Dans une ambiance lourde et sérieuse, les deux frères se mettent en scène et proposent un clip aussi expérimental que soigné. Tourné en huis clos, il alterne entre différents décors qui mettent en scène plusieurs allégories et métaphores mystérieuses.

Une esthétique qui correspond bien au titre, à travers son texte, il porte une grosse dimension introspective et revient sur la manière de s’intégrer dans la société pour monter jusqu’au plus haut. Les deux rappeurs font de leur expérience un parcours universel.

Bigflo et Oli semblent également profiter de cette nouvelle sortie pour teaser une mystérieuse suite à leur carrière. En description du clip ils écrivent, « Dernier extrait de Karma avant....* ». Ce qui est sûr, c’est qu’ils débuteront leur tournée, le Karma Tour, en octobre, juste après leur passage au Tour Vibration, le 26 septembre à Châteauroux.