Harry Styles annonce deux dates à Paris avec Caroline Polachek

Après une première partie de tournée qui rencontre un immense succès, Harry Styles a décidé de prolonger l’aventure en 2027 avec de nouvelles dates internationales. Parmi les rendez-vous annoncés deux concerts sont prévus à la Plénitude Arena de Paris La Défense, les 16 et 17 juillet. La capitale fait ainsi partie des dernières étapes ajoutées au Together, Together Tour, aux côtés notamment de Berlin, Madrid, Rome, Dublin et Londres.

Pour ces deux soirées parisiennes, Harry Styles s’entourera de Caroline Polachek. L’artiste américaine, figure incontournable de la pop alternative, assurera la première partie des concerts parisiens. Chaque ville de cette nouvelle étape de la tournée bénéficiera ainsi d’un invité différent comme Kylie Minogue à Los Angeles, Feist à Madrid, LCD Soundsystem à Rome ou encore Tears For Fears à Londres.

Une tournée portée par « Kiss All The Time. Disco, Occasionally. »

Cette nouvelle tournée accompagne le quatrième album de Harry Styles, Kiss All The Time. Disco, Occasionally., sorti en mars 2026. Le disque, marqué par des sonorités pop et disco, a notamment donné naissance aux singles Aperture et American Girls. Le Together, Together Tour est actuellement lancé avec une résidence de 30 concerts au Madison Square Garden à New York.

Les 16 et 17 juillet 2027, Harry Styles retrouvera donc son public parisien pour deux soirées du Together, Together Tour, avec Caroline Polachek en ouverture. Une nouvelle étape qui s’annonce déjà comme l’un des gros rendez-vous pop de l’été 2027. Les préventes se dérouleront le lundi 14 septembre à partir de 9h, tandis que la billetterie générale ouvrira le même jour à 16h.