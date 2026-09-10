Soprano devient papa pour la 5e fois et change ses plans

Soprano avait réussi à garder le secret. Dans un entretien accordé à La Provence, l’artiste marseillais révèle avoir récemment accueilli son cinquième enfant.

Une confidence faite alors qu’il évoquait son prochain album, initialement attendu dans deux mois. Celui-ci ne sortira finalement qu’au printemps 2027.

« Ce sera plutôt au printemps. Tout est prêt, mais la vie a fait que j’ai eu un bébé et mon programme a été chamboulé », explique l’interprète de Cosmo, En feu ou encore Près des étoiles.

Soprano ne dévoile ni le prénom ni le sexe de ce nouvel enfant. Il explique en revanche très clairement ce qui compte aujourd’hui pour lui : donner la « priorité aux enfants », quitte à ralentir momentanément son actualité musicale.

Soprano repousse son nouvel album au printemps 2027

Cette naissance intervient à une période particulièrement chargée pour le chanteur. Son neuvième album est déjà prêt, mais Soprano préfère donc attendre quelques mois supplémentaires avant de le dévoiler.

L’artiste de 47 ans relativise également la course permanente aux nouveautés et aux succès. Face au nombre considérable de chansons publiées chaque semaine, il reconnaît lui-même ne plus parvenir à écouter tous les albums qui sortent, plaisantant sur le fait qu’« il n’y a que Jul qui peut faire 24 sons que tout le monde va écouter ».

Soprano est marié depuis 2006 à Alexia, avec laquelle il a trois enfants : Inaya, Lenny et Luna. Il avait également eu un premier fils lorsqu’il était adolescent, né sous X en 1995, qu’il a retrouvé plusieurs années plus tard.

Désormais père de cinq enfants, Soprano va donc profiter de sa famille avant une période qui s’annonce intense. Outre la sortie de son nouvel album au printemps prochain, le chanteur prépare une importante tournée des stades en 2027 et 2028.

Une nouvelle paternité qui bouleverse son calendrier, mais que Soprano a manifestement choisi de placer bien avant les impératifs de l’industrie musicale.