M. Pokora et Christina Milian bientôt réunis sur un album ?

Après avoir partagé la scène cet été, M. Pokora et Christina Milian pourraient aller beaucoup plus loin musicalement. Le chanteur français révèle que le couple réfléchit à un projet commun pour le moins inattendu : enregistrer ensemble un album de Noël.

Et si M. Pokora et Christina Milian transformaient leur complicité à la ville en véritable projet musical ? L’idée est désormais lancée par le chanteur lui-même.

Cet été, le couple avait déjà créé la surprise lors des Plages Électroniques. Christina Milian avait rejoint son mari sur scène pour interpréter un remix imaginé par Mosimann, mélangeant deux de leurs tubes : Elle me contrôle pour M. Pokora et When You Look at Me pour la chanteuse américaine.

Une expérience qui semble leur avoir donné des idées. Interrogé sur la possibilité d’enregistrer un véritable duo avec son épouse, M. Pokora est allé encore plus loin en évoquant un album entier enregistré à deux.

Un album de Noël en famille pour M. Pokora ?

« Quand on y pense, on se dit : pourquoi on ne ferait pas un album de Noël ? », confie le chanteur dans une interview. Il imagine un disque réalisé avec Christina Milian, composé de titres produits spécialement pour l’occasion et pensé comme un projet familial.

Pour M. Pokora, le concept aurait d’autant plus de sens que Noël occupe une place importante dans la culture américaine de son épouse, tandis que les albums consacrés aux fêtes constituent depuis longtemps une tradition outre-Atlantique.

À ce stade, il s’agit cependant d’une idée et non d’un projet officiellement annoncé. Aucun enregistrement, date de sortie ou liste de chansons n’a encore été dévoilé. Mais la perspective permettrait au couple de concrétiser musicalement une complicité déjà affichée sur scène.

Pokora et Christina Milian sont ensemble depuis plusieurs années et se sont mariés en 2020. Jusqu’ici, leurs carrières musicales ont principalement suivi des chemins séparés. Leur apparition commune aux Plages Électroniques pourrait donc avoir constitué un premier test avant une collaboration plus ambitieuse.

Reste maintenant à savoir si cette idée d’album de Noël dépassera le stade de la discussion. Pour leurs fans, la proposition est en tout cas désormais sur la table.