Candice fait un saut dans les années 2000 pour son nouveau clip

Candice fait un saut dans le temps ! Avec le clip de son morceau Nana, issu de son dernier EP Nénuphar, la chanteuse emmène ses fans dans les années 2000 et ressuscite l’esthétique Y2K. Disponible depuis mercredi 9 septembre, il présente l’interface d’un ordinateur sous Windows 5. Dans les différents logiciels de la machine, Candice et ses copines se rêvent Totally Spies, Pirates et Rockstars.

Avec ce titre, l’ancienne candidate de la Star Academy rend hommage aux femmes avec qui elle se sent bien et qu’elle aime mettre en avant, sur des sonorités afrodance-R’n’B. Elle en profite également pour teaser deux dates de concert au Café de la Danse à Paris, les 21 et 22 octobre 2026.