Le billet de 5 euros est particulièrement apprécié des Français. Pourtant, il devient de plus en plus difficile à trouver. La Banque de France constate que de nombreuses coupures circulent pendant des années entre les particuliers et les commerçants, sans revenir dans ses centres de traitement. Certaines ont même une vingtaine d'années, alors que la durée de vie moyenne d'un billet est estimée entre six et huit ans.

Mais pourquoi est-il si important que ces billets reviennent jusqu'à la Banque de France ? Parce que son rôle ne consiste pas uniquement à mettre de nouvelles coupures en circulation. L'institution doit également veiller à la qualité des billets utilisés quotidiennement.

Lorsqu'une coupure revient dans ses centres de traitement, elle passe dans une machine qui vérifie notamment son authenticité et son état. Si elle est trop abîmée, elle est retirée de la circulation puis détruite. Elle doit alors être remplacée par un billet en bon état afin de maintenir la qualité des espèces disponibles.

Or, le circuit de retour des billets de 5 euros fonctionne moins bien que celui des autres coupures. Les commerçants ont tendance à conserver ces petites sommes dans leurs caisses pour rendre la monnaie. Les particuliers les gardent également volontiers pour leurs achats du quotidien. Résultat : ces billets circulent longtemps entre les mêmes acteurs et remontent trop rarement vers les circuits de traitement.

La Banque de France ne contrôle d'ailleurs pas seule toutes les étapes de ce parcours. Les banques et certains professionnels habilités peuvent eux aussi vérifier les billets et les remettre en circulation, dans le respect de règles précises.

Pour améliorer la situation, la Banque de France prévoit d'expérimenter, à partir de 2027, des distributeurs réservés aux commerçants en Nouvelle-Aquitaine. Ils pourront y déposer leurs billets de 5 euros usés et récupérer des coupures en meilleur état.

L'objectif est donc double : rendre ces petites coupures plus accessibles et éviter que des billets trop anciens continuent de circuler pendant des années.