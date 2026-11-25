Une avancée dans la lutte contre l'un des cancers les plus difficiles à traiter. La Commission européenne vient d'autoriser le Rasonque, un médicament développé par le laboratoire américain Revolution Medicines. Il s'adresse aux adultes atteints d'un cancer du pancréas métastatique, c'est-à-dire qui s'est propagé à d'autres organes, et ayant déjà reçu au moins un traitement.

Son efficacité repose notamment sur sa capacité à cibler les protéines RAS. Ces protéines jouent un rôle dans la multiplication des cellules. Or, dans de nombreux cancers du pancréas, certaines mutations les maintiennent activées en permanence, favorisant ainsi la croissance des tumeurs. Le nouveau médicament vise à bloquer ce mécanisme. Il se présente sous forme de comprimés à prendre quotidiennement.

Les résultats des essais cliniques sont particulièrement encourageants. Lors d'une étude menée auprès d'environ 500 patients, la durée médiane de survie a atteint 13,2 mois avec le nouveau traitement, contre 6,7 mois avec une chimiothérapie classique. Autrement dit, les patients traités avec ce médicament ont vécu, en médiane, près de deux fois plus longtemps que ceux ayant reçu le traitement de comparaison. Une amélioration importante pour une maladie dont le pronostic reste particulièrement sombre.

Autre particularité : son autorisation européenne a été obtenue grâce à une procédure d'évaluation accélérée. L'Agence européenne des médicaments a examiné le dossier en un peu plus de 100 jours, contre un délai habituel pouvant atteindre 210 jours. Ce dispositif permet de raccourcir l'examen des traitements considérés comme particulièrement importants pour la santé publique, notamment lorsqu'ils répondent à un besoin médical encore largement insatisfait.

Cette autorisation ne signifie toutefois pas que le médicament est déjà disponible partout. En France, les démarches concernant son prix et son remboursement doivent encore être menées. Par ailleurs, malgré ces résultats encourageants, le traitement ne constitue pas une guérison : il représente une nouvelle possibilité thérapeutique pour certains patients atteints d'un cancer avancé.