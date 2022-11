Birds of prey 3.0 : un stream caritatif contre les violences sexistes et sexuelles

Environ 12.000 euros récoltés la première année, 23.000 l’an dernier : Birds of prey, un stream caritatif contre les violences sexistes et sexuelles, est de retour pour une troisième édition. Cette fois encore, le Crij (Centre régional d’information jeunesse) Centre-Val en Loire en est à l’initiative. « La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est encore d’actualité », rappelle Jonathan, l’animateur numérique du Crij.

Concrètement, entre le samedi 12 novembre 14h et le dimanche 13 novembre 17h, 35 vidéastes (appelés streamers ou streameuses) vont retransmettre sur la plateforme Twitch diverses animations, allant du jeu vidéo à des défis musicaux ou autres. Le tout, dans le but d’inciter les spectateurs (viewers) à faire des dons. « L’objectif est de faire encore mieux qu’en 2021 mais on sait que ça peut être compliqué avec le contexte économique », confie Jonathan. « Il est possible de donner 1 ou 2 euros, l’idée n’est pas de s’endetter ». A l'image du ZEvent, le plus gros événement national de ce genre, les streams caritatifs permettent de toucher un public souvent plus jeune et plus connecté que la moyenne d'âge habituelle des donateurs aux associations.