Reformation des Black Eyed Peas : will.i.am lance un appel à Fergie

Les rumeurs de reformation des Black Eyed Peas n’ont jamais vraiment disparu, mais elles prennent aujourd’hui une ampleur nouvelle. Le groupe américain continue d’afficher une popularité impressionnante, portée par le succès viral de plusieurs titres sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Pourtant, pour de nombreux fans, une seule question demeure : le retour de Fergie est-il enfin possible ?

Depuis 2018, la chanteuse a choisi de s’éloigner du collectif pour se consacrer à sa carrière solo. Les Black Eyed Peas ont poursuivi leur route avec J. Rey Soul, sans jamais cesser de remplir les salles et d’accumuler les records. Des morceaux comme Pump It ou I Gotta Feeling continuent de cartonner sur les plateaformes de streaming et les réseaux sociaux, preuve de l’impact durable du groupe.

Black Eyed Peas reformation : un message direct à Fergie

En décembre dernier, une simple photo a suffi à relancer l’espoir d’une reformation des Black Eyed Peas. Fergie apparaissait aux côtés de will.i.am, Taboo et Apl.de.Ap lors d’un dîner privé. Un moment présenté comme fraternel, mais aussitôt interprété comme un signe fort par les fans.

Aujourd’hui, will.i.am va plus loin. Lors d’un échange avec un DJ brésilien, il évoque clairement un projet réunissant la formation originale. Il parle d’un album imaginé pour le carnaval de Rio et d’une première performance sur la scène d’ouverture de l’événement. Pour lui, une reformation des Black Eyed Peas dans ce contexte aurait une portée symbolique et festive unique.

Le message adressé à Fergie est explicite. Will.i.am insiste sur le Brésil comme lieu idéal pour ce retour et affirme son attachement personnel à la chanteuse. Si aucune confirmation officielle n’a encore été donnée, cette prise de parole publique marque une étape importante.

Reste désormais à savoir si Fergie répondra à cet appel. Une reformation des Black Eyed Peas semble plus proche que jamais, et l’attente du public mondial n’a jamais été aussi forte.