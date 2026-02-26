France : un nouveau record de greffes d’organes en 2025

La France a franchi une nouvelle étape dans le domaine de la transplantation d’organes.

En 2025, un total de 6 148 greffes a été réalisé sur le territoire, un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente (+95 greffes). Ce nouveau record dépasse celui de 2017, qui avait marqué l’histoire avec 6 120 greffes, et témoigne des efforts constants pour améliorer le don d’organes et sauver davantage de vies.

Le rein demeure l’organe le plus transplanté, suivi par le foie, le cœur, les poumons et le pancréas. Cette tendance reflète non seulement la prévalence de certaines maladies chroniques mais aussi la maîtrise croissante des techniques chirurgicales et de la prise en charge post-opératoire.

Cependant, ce bilan positif s’accompagne de défis persistants. L’Agence de la biomédecine alerte sur la hausse du taux d’opposition au don, particulièrement chez les jeunes adultes. Les refus de prélèvement sont souvent alimentés par la circulation de fake news et par un manque d’information claire sur le fonctionnement du système. Selon les enquêtes, 62 % des Français pensent à tort que le prélèvement est automatique en l’absence d’inscription au Registre national des refus. En réalité, les proches des défunts sont systématiquement consultés avant tout prélèvement, ce qui souligne l’importance du dialogue familial sur ce sujet.

La question de la sensibilisation reste donc centrale. Informer le public sur le rôle vital du don d’organes et sur les démarches à suivre peut contribuer à réduire les refus et à augmenter encore le nombre de greffes. Les campagnes de communication, l’éducation à l’école et les initiatives locales sont autant de leviers pour renforcer la confiance et la transparence autour de ce processus.

Malgré les progrès enregistrés, le besoin en greffes reste considérable : au 31 décembre 2025, 23 294 patients étaient toujours en attente d’une transplantation. Ces chiffres rappellent que chaque don compte et que l’engagement de chacun peut avoir un impact direct sur la vie de milliers de patients.