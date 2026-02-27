The Voice : une ex-candidate critique Florent Pagny

La saison 15 de The Voice débute samedi soir avec un quatuor inédit : Lara Fabian, Amel Bent, Florent Pagny et Tayc. Pour relancer l’intérêt autour du télé-crochet, la production mise sur de nouvelles règles et l’intervention d’artistes invités lors des auditions à l’aveugle.

Si l’émission a révélé des artistes comme Slimane, Amir, Kendji Girac ou Louane, certaines anciennes candidates dressent aujourd’hui un bilan plus nuancé de leur expérience. C’est le cas de Manon Trinquier, demi-finaliste de la saison 3 en 2014.

Un fonctionnement interne de The Voice pointé du doigt

Manon Trinquier rappelle d’abord que les coachs visibles à l’écran ne sont pas les seuls à encadrer les talents. Selon elle, le travail quotidien repose surtout sur des coachs vocaux présents en coulisses. « Le vrai coach, on le voit une heure dans la semaine », explique-t-elle.

Si elle garde un souvenir positif de son passage dans l’équipe de Jenifer — qu’elle décrit comme disponible et à l’écoute —, elle évoque en revanche une approche différente du côté de Florent Pagny.

D’après son témoignage, le chanteur aurait clairement posé un cadre dès l’intégration des candidats dans son équipe : peu d’échanges en dehors des répétitions et une relation centrée sur le travail. « Il te le dit : moi je suis coach, il n’y a pas d’échange », rapporte-t-elle.

Ces déclarations interviennent alors que Florent Pagny fait son retour dans The Voice, après avoir traversé une période marquée par des problèmes de santé. Son retour est présenté comme un événement fort de cette nouvelle saison.

Si les propos de l’ancienne candidate ne remettent pas en cause la légitimité du chanteur, ils soulignent les différences de méthodes entre les coachs de The Voice. Entre implication personnelle et approche plus professionnelle, chaque artiste semble adopter sa propre manière d’accompagner les talents.